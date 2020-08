15 august 1936: Este botezat la Constanta, cu prilejul zilei Marinei, submarinul Delfinul

Stiri pe aceeasi tema

- Un experiment cu privire la comportamentul taximetriștilor din Constanța a avuș loc pe litora. Doua tinere au vrut sa vada cum este sa fii turist la Marea Neagra și un taximetrist la vreo 40 de ani, care-și invartea cheile de la mașina pe deget, le-a sarit in fața și le-a abordat cu un text bun de…

- Autor: Florentin SCALETCHI M-am nascut aici, in Romania, in orasul port la Marea Neagra, Constanta. Este tara pe care nu am parasit-o niciodata si nici in viitor nu ma bate gandul sa o fac, chiar daca din cauza unor mentalitati gresite si a unor indivizi fara suflet si caracter am suferit cu varf…

- Cei doi Bogdani – Miu și Ciuclaru, Beatrice și, surpriza, invitatul lor, scriitorul Radu Paraschivescu, iși fac incalzirea pentru o binemeritata vacanța și, inainte de a intra in concediu, va vor da trezirea de pe malul marii, din Mamaia. Intre 27 și 31 iulie, matinalii Digi FM și invitatul lor iși…

- Plaja din Constanta a ramas imediat pustie inainte de inceperea furtuniiCodul portocaliu din judetul Constanta nu s a lasat nefotografiat. Imagini din tot judetul cu ploaia au uimit. Daca in urma cu cateva ore, soarele ardea, iar plaja era plina de turisti, seara lucrurile s au schimbat radical.Tunete,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost sesizati prin apel de urgenta de o persoana care s ar afla in pericol de inec in zona Mamaia Nord.Cu putin timp in urma prin sistemul unic al apelurilor de urgenta s a primit un apel prin care se sesizeaza ca o persoana se afla in…

- Cu ocazia zilei de 1 iunie, militarii de la Capu Midia au oferit daruri copiilor din localitatea Corbu, judetul Constanta. Sunt copii care provin din familii cu venituri modeste si care au primit cu emotie si bucurie darurile oferite de militari.Militarii Centrului National de Instruire pentru Aparare…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei orasului."De 18 ani sarbatorim Ziua Constantei pe 21 mai, Ziua Sfintilor Constantin si Elena, o zi ce a intrat in sufletele noastre si nu cred ca este constantean care pe 21 mai sa nu si ureze La multi ani. Anul…

- Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) organizeaza, joi, 21 mai 2020, și vineri, 22 mai 2020, Zilele Porților Deschise in mediul virtual. Evenimentul iși propune sa-i familiarizeze pe elevi cu oferta educaționala a celei mai mari universitați de la Marea Neagra. In cadrul celor doua zile, tinerii…