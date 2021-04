Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, pe 15 aprilie, in toata lumea este celebrata Ziua mondiala a artei, ca o recunoastere a contributiei artistilor la imbogatirea culturii si spiritualitatii universale."In viata, frumusetea dispare. In arta, nu", spunea Leonardo da Vinci, nascut pe 15 aprilie 1452. Geniul italian a marcat…

- Ziua Mondiala a Artei, sarbatorita in fiecare an pe data de 15 aprilie ca un omagiu adus lui Leonardo da Vinci, este marcata de Accademia di Romania in Roma prin lucrari de arta pezentate in „Expoziția de Arta cu Lucrari din Pinacoteca Accademia di Romania in Roma”. Cele 23 de lucrari de pictura, grafica…

- Ziua Mondiala a Artei, sarbatorita in fiecare an pe data de 15 aprilie ca un omagiu adus lui Leonardo da Vinci, este marcata de Accademia di Romania in Roma prin lucrari de arta pezentate in „Expoziția de Arta cu Lucrari din Pinacoteca Accademia di Romania in Roma”. Cele 23 de lucrari de pictura, grafica…

- In fiecare an, pe data de 15 aprilie este marcata Ziua Mondiala a Artei, ca o recunoastere a contributiei oamenilor de cultura la imbogatirea spiritualitatii universale.Pentru ca „In viata, frumusetea dispare, in arta, nu”, asa cum spunea Leonardo da Vinci, Centrul Judetean de Cultura Dambovita celebreaza…

- "Salvator Mundi", considerat cel mai scump tablou din lume, dupa ce a fost achizitionat cu 450 de milioane de dolari de printul saudit Mohammed bin Salman, provine cel mai probabil din atelierul lui Leonardo da Vinci, insa nu ar fi fost realizat de maestrul renascentist, potrivit

- Se implineste, iata, in 2 aprilie 2021, un sfert de veac de la infiintarea, in Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, a Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, o institutie fara de care societatea romaneasca din judetele Covasna si Harghita ar fi fost mult mai saraca, mai lipsita…

- „Marcam astazi 145 de ani de la nasterea lui Constantin Brancusi, romanul care a reinventat arta sculpturii, devenind un reper important al culturii romane si al culturii universale. Constantin Brancusi a pastrat in permanenta o legatura cu locurile natale si cu traditiile populare romanesti, de care…

- Un tablou ''Salvator Mundi'', realizat in atelierul lui Leonardo da Vinci, expus intr-o biserica din Napoli, a fost recuperat din apartamentul unui napolitan, desi disparitia sa trecuse neobservata din cauza pandemiei, informeaza AFP marti, potrivit AGERPRES. Tabloul furat - reprezentandu-l…