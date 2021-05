15 aprilie: Pe Strada Muzeului va avea loc vernisajul expoziției „Alba Iulia in perioada Starii de Urgența”. Fotografii realizate de Cosmin Szekely Vineri, 14 mai 2021, ora 17:00, pe Strada Muzeului (spațiul dintre cladirea Babilon și Sala Unirii) va avea loc vernisajul expoziției Alba Iulia in perioada Starii de Urgența. Expoziția cuprinde o serie de fotografii realizate de fotograful Cosmin Szekely in Alba Iulia. Instantaneele ce vor fi expuse surprind aspecte ale...