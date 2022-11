15 ani de la nașterea Catedralei Neamului. Câți bani s-au investit și ce urmează (VIDEO) Se implinesc 15 ani de la nașterea Catedralei Neamului. La 29 octombrie 2007 Patriarhul Daniel oficia slujba de punere a pietrei de temelie, in prezența multor oficialitați, cum ar fi Petre Roman! In Catedrala Manturii Neamului s-au investit mulți bani. Slujba de punere a pietrei de temelie si a sfintirii locului destinat construirii Catedralei Nationale, pe terenul din Calea 13 Septembrie din Bucuresti, a avut loc in 29 noiembrie 2007, fiind oficiata de Preafericitul Parinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. Amplasamentul de pe Dealul Arsenalului, in spatele Palatului Parlamentului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

