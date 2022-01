Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis afirma in mesajul transmis la 15 ani de aderarea romaniei la UE, ca este fundamental sa constientizam ca apartenenta Romaniei la Uniunea Europeana nu este „un dat", ci se construieste prin solidaritate, responsabilitate, puterea consensului, respectul pentru ceilalti, dorinta…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, sâmbata, un mesaj cu prilejul marcarii a 15 ani de la aderarea României la Uniunea Europeana, în care îsi exprima încrederea ca UE va continua sa se dezvolte si sa raspunda activ la provocarile pe care digitalizarea si schimbarile…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma sambata ca este fundamental sa constientizam ca apartenenta Romaniei la Uniunea Europeana nu este „un dat”, ci se construieste prin solidaritate, responsabilitate. Mesajul șefului statului a fost transmis in ziua cand se implinesc 15 ani de cand țara noastra a intrat…

- „Sarbatorim 15 ani de la aderarea țarii noastre la Uniunea Europeana, un moment cheie in construcția Romaniei europene de astazi.Aderarea la UE ne-a ancorat in spațiul european de democrație si valori, un ideal care a devenit realitate prin sacrificiul suprem al celor care au luptat in Decembrie 1989.…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma in mesajul transmis la 15 ani de aderarea romaniei la UE, ca este fundamental sa constientizam ca apartenenta Romaniei la Uniunea Europeana nu este „un dat”, ci se construieste prin solidaritate, responsabilitate, puterea consensului, respectul pentru ceilalti,…

- Summit Parteneriatul Estic-Ucraina, Georgia si R.Moldova pt aderarea la UE Presedintele României Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro Liderii Ucrainei, Georgiei si Republicii…

- Veniturile din taxe si contributii sociale in statele membre ale Uniunii Europene au scazut anul trecut cu 215 miliarde de euro pana la 5.531 miliarde de euro, aceasta fiind prima scadere inregistrata dupa 2009, arata datele publicate vineri de Eurostat. Ponderea taxelor in PIB-ul Uniunii…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat in perioada 21-22 octombrie 2021 la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, Regatul Belgiei. Principalele teme aflate pe agenda reuniunii au vizat evoluția pandemiei de COVID-19, creșterea prețurilor energiei și criza energetica, migrația,…