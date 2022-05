15 ani de închisoare pentru un ucrainean care a a ajutat trupele rusești Un barbat din Ucraina, care a ajutat trupele rusești in Donețk, a fost condamnat pentru tradare la 15 ani de inchisoare. Conform BBC, barbatul de 40 de ani a fost acuzat ca le-ar fi furnizat informații rușilor despre locația unor instalații militare ucrainene din orașul Harkov, care au fost ulterior bombardate. Tradatorul a fost arestat […] The post 15 ani de inchisoare pentru un ucrainean care a a ajutat trupele rusești appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

