Premierul Ludovic Orban a anuțat joi adoptarea unei ordonanțe de urgența de modificare a Codului Penal, fiind inasprite pedepsele pentru falsul in declarații și nerespectarea carantinei. AMASP, o asociație a magistraților din care face parte și procurorul general al Romaniei, ceruse, cu o zi inainte, sa fie introduse noi infracțiuni in Codul Penal, dar sa