Stiri pe aceeasi tema

- Activitațile au inceput in aceasta saptamana, cu sprijinul personalului din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Argeș. Jandarmilor le-au fost prezentate aspecte de pregatire in acordarea primului ajutor de baza, precum manevrele de resuscitare in cazul stopului cardio-respirator, dezobstrucția…

- Aproximativ 100 de jandarmi argeșeni primesc competențe in domeniul acordarii primului ajutor de baza. Activitațile au inceput in aceasta saptamana, cu sprijinul personalului din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Argeș. Jandarmilor le-au fost prezentate aspecte de pregatire in acordarea…

- Pe parcursul a doua saptamini, in subdiviziunile de frontiera nord, vest, sud și est au loc sesiuni de instruire in domeniul detectarii mașinilor furate. Formatori sint ofițerii FRONTEX, care pe linga prezentarea teoretica a funcționalitații proceselor aplicate in depistarea mașinilor furate, impartașesc…

- Aproape 150 de perchezitii fac, in aceasta dimineata, politistii si procurorii in Bucuresti si in mai multe judete. Oamenii legii au descins la sedii de firme, persoane fizice si ocoale silvice, in doua dosare de evaziune fiscala, spalare de bani, taiere fara drept de arbori din fondul forestier national…

- Inspectorii ITM București au depistat o companie din domeniul transportului de persoane care avea 827 de persoane care lucrau fara contracte de munca. Societatea a primit amenda maxima de 200.000 de lei. ”Inspectorii de munca au depistat un angajator din Bucuresti, cu activitate in domeniul transportului…

- Parlamentul a ratificat Acordul in domeniul securitații sociale dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei. Astfel, cetațenii celor doua țari vor beneficia de garanții sociale. Prevederile acordului vizeaza cetațenii moldoveni care au muncit in Spania, precum și cetațenii spanioli care au fost angajați…

- In perioada 19-23, respectiv 26-30 septembrie 2022, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița participa la cursuri de formare in domeniul drogurilor, cursuri realizate cu sprijinul Agenției Naționale Antidrog. Post-ul Polițiștii dambovițeni vor participa la cursuri de pregatire…

- Serviciul Public de Gospodarire Locala Cugir va demara o etapa de operațiuni de dezinsecție preventiva in zone vizand parcuri/strazi de pe domeniul public și privat al localitații Cugir și Poiana cu Goruni (localitatea Vinerea). Aceste operațiuni se vor efectua in data de 19 septembrie intre orele 19:00…