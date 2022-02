Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Targu-Mureș au efectuat sambata, 19 februarie, in jurul orei 2.34, un semnal de oprire unui autoturism care circula pe raza municipiului, in Piața Trandafirilor, in vederea stabilirii scopului prezenței pe raza respectiva, intrucat șoferul…

- Politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Targu Mures au oprit sambata, 19 februarie, in jurul orei 2.34, un autoturism care circula pe raza municipiului, pentru a stabili scopul prezenteiin zona, intrucat soferul manifesta un comportament agresiv in timpul circulatiei pe drumurile…

- Aproape 12.000 de lei amenda au dat polițiștii unui tanar care s-a crezut regele șoselelor. In noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 02:30 polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Targu-Mureș au efectuat semnal de oprire unui autoturism care circula pe raza municipiului ,…

- Aproape 12.000 de lei amenda au dat polițiștii unui tanar care s-a crezut regele șoselelor. In noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 02:30 polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Targu-Mureș au efectuat semnal de oprire unui autoturism care circula pe raza municipiului ,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale impreuna cu polițiștii din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei, de 76 de ani, disparuta de pe raza municipiului Targu-Mureș. "In data de 18 februarie, Sighiatrau Maria ar fi plecat din incinta…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale impreuna cu polițiștii din cadrul Poliției municipiului Targu-Mureș efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei, de 76 de ani, disparuta de pe raza municipiului Targu-Mureș, judetul Mureș. In data de 18 martie a.c., SIGHIATRAU MARIA ar fi plecat…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au reținut un barbat banuit de doua fapte de talharie.Ulterior, cel in cauza a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. La data de 30 noiembrie a.c., un polițist din Mureș, aflat in timpul liber, a depistat un…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au reținut pentru 24 de ore un tanar banuit de furt calificat. La data de 27 noiembrie, in cursul serii, polițiștii au fost sesizați de catre un barbat cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe o strada din Targu…