- Mai multi alpinisti au fost victimele vineri ale unei caderi majore de seraci - blocuri masive de gheata - in sudul Elvetiei, a anuntat politia intr-un comunicat, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Prima semifinala Eurovision 2022 s-a incheiat. Doar 10 dintre cei 17 concurenți care au intrat in concurs merg mai departe. Juriile de specialitate și fanii din țarile repartizate in prima semifinala, alaturi de cei din din Franța și Italia, au decis cine sunt aceștia: Elvetia – Marius Bear – „Boys…

- Racelile la copii pot dura mai mult, in functie de bacteriile care "locuiesc" in nasul acestora, arata noi cercetari. Tipurile de bacterii care traiesc in nasurile bebelusilor ar putea oferi indicii privind motivul pentru care unii se recupereaza rapid dupa prima lor raceala sau tuse, in timp ce altii…

- Jucatoarea romana de tenis Andreea Mitu si Xenia Knoll (Elvetia) au ratat calificarea in finala probei de dublu din cadrul turneului ITF de la Zagreb, dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, ce au fost intrecute cu 6-2, 6-3 de cuplul Lina Gjorcheska (Macedonian de Nord)/Irina Hromaceva (Rusia),…

- Patru francezi, membri ai aceleiasi familii, au murit joi dupa ce au cazut de la balconul apartamentului lor din Montreux, Elvetia, in circumstante inca misterioase, a anuntat politia, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Opt persoane au fost trimise in judecata pentru diferite infracțiuni in cadrul unui dosar al Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea. Cercetarile au inceput dupa ce doi barbați au fost prinși de mai multe ori conducand mașini cu acte false.

- Doi barbați au fost prinși in flagrant delict, in Cluj-Napoca, in timp ce avea asupra lor 8 kilograme de canabis, despre care procurorii DIICOT spun ca au fost trimise printr-o firma de curierat din Spania. Potrivit DIICOT, procurorii au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a doi inculpați…

- In acest moment, zapada ninsa masurata pe platforma meteo Balea Lac, la altitudine similara cu Cota 2000 de pe Transfagarașan care se afla pe versantul sudic, este de 230 cm. Citește și: Patru aparate de dializa aduse din Elveția au fost donate Spitalului Municipal Curtea de Argeș De menționat ca stratul…