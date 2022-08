Stiri pe aceeasi tema

- Prof. Dr. CARMEN GINGHINA, medic cardiolog, șefa Clinicii de Cardiologie a Institutului pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu” din București și șefa Catedrei de Cardiologie a Universitații de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București, avea 74 de ani. Lumea medicala universitara…

- Carmen Ginghina, medic cardiolog, sefa Clinicii de Cardiologie a Institutului pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" din Bucuresti si sefa Catedrei de Cardiologie a Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti, a murit la varsta de 74 de ani. Anuntul a fost facut…

- Examenul de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila" din Bucuresti s-a desfasurat duminica, 24 iulie, fara incidente care sa creeze disconfort viitorilor studenti, a afirmat intr-o conferinta de presa, rectorul Viorel Jinga. De asemenea, el a spus ca si in acest an a fost concurenta…

- 3.497 de absolvenți de liceu susțin astazi, 24 iulie, concursul de admitere organizat de Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) Carol Davila din Bucuresti. Numarul locurilor disponibile este de 1.623. „Este un nou record in ceea ce priveste numarul candidatilor inscrisi”, a declarat rectorul UMF,…

- Anul acesta, UMF ”Carol Davila” s-a poziționat, la fel ca in 2021, in intervalul 101-150 in prestigiosul Top Shanghai – domeniul ”Medical Sciences” – subiectul ”Clinical Medicine”, precizeaza prof. dr. Viorel Jinga, rectorul Universitații de Medicina și Farmacie ”Carol Davila”. In 2020, aceasta instituție…

- Cladirea de birouri din strada Thomas Masaryk nr. 19, Sector 2, urmeaza sa devina un important centru de simulare medicala incepand de anul acesta, in urma tranzacției dintre MAD Planning & Projects – care a vandut cladirea – și Universitatea de Medicina și Farmacie “Carol Davila” din București – care…

- Odata cu venirea verii și a vacanței, unul dintre locurile preferat de petrecere a concediului este malul marii, un magnet pentru turiștii din toata lumea Dar, pentru un concediu lipsit de dureri de cap și fara arsuri avem nevoie sa respectam sfaturile simple ale unui medic dermatolog: * Persoanele…