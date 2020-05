Stiri pe aceeasi tema

- ​Joi, 07.05.2020 situația pacienților confirmați Covid19 și internați in Spitalul Județean de Urgența Valcea se prezinta in felul urmator: • La secția Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Valcea se afla internati 8 pacienți confirmați Covid19. - 5 pacienți sunt asimptomatici, - 3 prezinta…

- In Romania, pana la data de 4 mai 2020, erau confirmate 13.512 de cazuri de infectie cu noul coronavirus (SARS-CoV-2), cu 349 mai multe decat raportarea din ziua precedenta. De asemenea, numarul deceselor a urcat la 803, cu 23 mai mult decat la 3 mai, conform informarii Grupului de Comunicare Strategica,…

- In Romania, de la debutul pandemiei s-au infectat aproape 12.000 de oameni, din care 3.576 s-au vindecat și au fost externați, iar 675 și-au pierdut viața, potrivit raportului de miercuri al Grupului de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, pana miercuri, in Romania, au fost confirmate 11.978 de…

- Romania se afla astazi, 26 aprilie, la doua luni de la primul caz de infectare cu noul coronavirus care a fost raportat. S-a intamplat pe 26 februarie și era vorba de un barbat, in varsta de 20 de ani, din județul Gorj. La doua luni, conform raportarii Grupului de Comunicare Strategica, sunt 11.036…

- Trei noi decese cauzate de imbolnavirea cu coronavirus au fost confirmate in ultimele ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In Romania s-au inregistrat astfel 527 de morți. The post Inca doi timișeni au murit de coronavirus. Numarul deceselor provocate de COVID-19 urca la 527 appeared first…

- Peste 100 de suceveni au fost confirmați cu noul coronavirus intr-o singura zi, potrivit raportarii de miercuri a Grupului de Comunicare Strategica. Nu mai puțin de 108 persoane din județul Suceava au fost confirmate cu noul Covid-19 incepand de marți și pana miercuri, numarul total al cazurilor ...

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, la nivel național, au fost confirmate 1.952 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Numarul imbolnavirilor a crescut cu 192. Pacienții nou confirmați au varsta cuprinsa intre 1 și 90 de ani. Pana acum, au decedat 44 de persoane…