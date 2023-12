Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la Nadlac II și Turnu au depistat, ascunși in trei automarfare, respectiv pe jos, 82 cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria.

- Peste 30 de cetațeni straini au fost depistați, duminica, de polițiștii de frontiera, in cala unui autocar și intr-un locaș special amenajat intr-un TIR, la vama Nadlac. Voiau sa treaca ilegal granița in Ungaria.

Politistii de frontiera de la granita cu Ungaria si Serbia au descoperit in cursul acestei saptamani peste 100 de cetateni straini care au incercat sa...

- Zeci de migranti au fost prinsi, in ultimele 24 de ore, cand incercau sa iasa din tara ascunsi in camioane cu marfuri verificate in puncte de trecere a frontierei din judetul Arad, in timp ce un grup de persoane a vrut sa ajunga in Ungaria pe jos, pe camp, potrivit Agerpres.Marti dimineata, politistii…

- Mai multi migranti din Bangladesh au fost descoperiti, in noaptea de luni spre marti, ascunsi intr-un TIR incarcat cu profile metalice care mergea in Polonia si a fost verificat la frontiera de vest a Romaniei, potrivit Agerpres.Soferul automarfarului, un turc in varsta de 29 de ani, a prezentat…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul punctelor de trecere a frontierei Nadlac II și Varșand au depistat 13 cetateni din Sri Lanka și Etiopia care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria,

- Politistii de frontiera de la Nadlac II au depistat, ascunși intr-o cutie de lemn intr-un ansamblu rutier, nouasprezece cetateni din Bangladesh care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria.

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat ascunși in doua mijloace de transport sapte cetateni din diverse state...