Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 145 de cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in cinci mijloace de transport. Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera de la Nadlac și Nadlac ll au prins 58 de cetateni din Siria, Irak și Iran care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua TIR-uri. Duminica dimineața, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor pe sensul…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac si Nadlac ll, au depistat, in total, 58 de cetateni din Siria, Irak si Iran care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua TIR uri. Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctelor de Trecere…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 104 de cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei TIR-uri și o autoutilitara. In ultimele 48 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II,…

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 104 de cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei TIR uri si o autoutilitara.Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera aradeni au prins 38 de persoane din sapte tari care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua TIR-uri sau mergand pe jos, pe camp, potrivit Agerpres.Potrivit Politiei de Frontiera Arad, cele doua automarfare, verificate in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 24 de cetateni din Bangladesh care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr un locas special amenajat intr un TIR condus de un cetatean lituanian. Politistii de frontiera din cadrul Punctului…

- Politistii de frontiera aradeni au prins 21 de migranti din sapte tari care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria ascunsi intr-un microbuz si un camion, ambii soferi fiind cercetati penal pentru trafic de migranti, potrivit Agerpres.Soferii sunt un roman si un ceh, iar vehiculele au fost…