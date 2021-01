145 de ani de la nașterea lui Brâncuși. Uimitoarea discuție care spune totul despre el „Sunt in fața perdelei celei negre, nimic nu ma mai intereseaza. Vreau sa mor”. Poate nu e cea mai potrivita fraza, dintre multele geniale care ii aparțin, pentru a marca cei 145 de ani de la nașterea marelui Brancuși care se implinesc azi, dar e sugestiva. Ca un arc peste timp, peste rețele sociale, peste „fake-uri” in ceea ce privește citatele de la artist, raman aripi de de geniu: „Eu nu sculptez pasari, ci zboruri” ori „Cand nu mai ești copil, ai murit de mult”. Constantin Brancuși s-a nascut pe 19 februarie 1876, in Oltenia, la Hobița, și a murit in data de 16 martie, 81 de ani mai tarziu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

