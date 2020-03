144 noi cazuri de coronavirus în România în ultimele 24 de ore, bilanțul total urcă la 906/ 13 oameni au murit 144 noi cazuri de coronavirus au fost inregistrate in Romania in ultimele 24 de ore. Bilanțul total al infectarilor urca la 906. De asemenea, 13 oameni infectați cu COVID-19 au murit. Buletinul informativ: Pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 906 persoane confirmate pozitiv, 86 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 23 la București, 6 la Craiova, 2 la Constanța, unul la Cluj și unul la Iași). Pana astazi, 25 martie, 13 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19… Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

