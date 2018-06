Stiri pe aceeasi tema

- La mitingul PSD oganizat in Piata Victoriei, pana la ora 20.05, peste 20 de participanti au avut nevoie de ingrijiri medicale, anunta Mediafax. Bogdan Oprita, coordonatorul SMURD Bucuresti, a declarat ca dintre cele 22 de persoane care au avut nevoie de ingrijiri, patru au fost transportate la spital.

- Un copil de 14 ani, din județul Buzau, a plecat cu cei aproximativ 400 de buzoieni la mitingul PSD din București . Manifestanții, in frunte cu deputații Ionela Dobrica, Sebastian Radu și Danuț Pale, și-au ocupat ordonat locurile in autobuzele inchiriate de PSD Buzau și au plecat, chiar daca nu toți…

- Politia Romana anunta ca la aceasta ora pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, la intrarea in Capitala, se circula in conditii de aglomeratie pe o distanta de aproximativ doi kilometri. Sute de microbuze sau autocare aduc in Bucuresti manifestanti la mitingul PSD din Piata Victoriei.

- Reprezentantii ALDE Gorj au decis sa trimita 250 de oameni la mitingul de maine de la Bucuresti, din Piata Victoriei. Desi nu este vorba de o cifra prea mare, liderul ALDE Gorj, Dian Popescu se lauda ca a strans rapid delegatia care ii va reprezenta pe aldistii gorjeni la Bucuresti. Cel mai probabil…

- 250 de persoane din zona Targu Neamt vor pleca sambata dimineata la Bucuresti, cu microbuzele, la mitingul organizat de PSD. Din cele 250 de persoane, 50 sunt din Targu Neamt, iar restul sunt din comunele ce au facut parte din fostul colegiu 7. ”Toti cei care vor participa sambata, la mitingul de la…

- Cateva zeci de persoane protesteaza joi seara, in Piata Victoriei din Bucuresti, fasa de decizia Curtii Constitutionale privind obligarea presedintelui de a o demite pe sefa DNA. Manifestatia are loc dupa ce, miercuri, cateva mii de oameni au protestat in fata guvernului.

- Un numar de sase persoane au fost conduse la sectia de politie si au fost aplicate sapte sanctiuni contraventionale in valoare de peste 9.000 de lei pe durata protestelor care au avut loc sambata seara in Bucuresti.