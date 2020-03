Stiri pe aceeasi tema

- Inca 59 noi cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romania, in ultimele 24 de ore, astfel ca bilanțul total al imbolnavirilor a ajuns la 367. Trei persoane sunt in stare grava, dupa cum informeaza Grupul de Comunicare Strategica.

- Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 29 noi cazuri de imbolnavire. De asemenea, dintre cele 246 de persoane…

- Pana miercuri, la ora 10:00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 29 noi cazuri de imbolnavire. De asemenea, dintre cele 246 de…

- Pana astazi, 15 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 139 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre cei 139 de cetațeni care au contactat virusul, 9 sunt declarați vindecați și au fost externați, a transmis Grupul de Comunicare Strategica.

- Cele trei cazuri anunțate de Grupul de Comunicare Strategica ridica numarul infectarilor cu coronavirus la 102 persoane. Ultimele 3 cazuri sunt politicieni liberali care au participat la ședința PNL la care a participat și senatorul Vergil Chițac, confirmat și el cu coronavirus. Doar sambata au fost…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat astazi la ora 10:00 confirmarea a inca doua cazuri, dupa ce, noaptea trecuta, fusesera confirmate inca sase cazuri de infectare cu noul coronavirus, printre care un copil de un an, din Bacau. Romania a inregistrat vineri, 13 martie 2020, cele mai multe…

- (UPDATE, ora 16:00) Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, vineri, inca doua cazuri de infectie cu noul coronavirus confirmate, la doi barbati de 50, respectiv 62 de ani. Potrivit sursei citate, barbatul de 50 ani este medic, managerul Spitalului ‘Dimitrie Gerota’, iar cel de 62 de ani este pacientul…

- Pana in acest moment nu exista nici un cetațean roman pentru care sa fi fost confirmata infectarea cu virusul COVID – 19, a anunțat miercuri intr-un comunicat de presa Grupul de Comunicare Strategica din cadrul M.A.I. In contextul aplicarii masurilor necesare pentru prevenirea și combaterea infecțiilor…