142 de kilograme de legume congelate, retrase din magazinele din Buzau

De teama unei bacterii care a omorat noua oameni in Europa, mai multe lanturi de supermarketuri de la noi anunta clientii sa aduca inapoi capșunile congelate, vișinele, mazarea, fasolea si amestecul mexican de legume cumparate. Scandalul legumelor congelate a ajuns si la Buzau. Autoritatile sanitar-veterinare sunt in alerta, iar pana la acest moment s-au retras de pe piata peste 140 de kilograme de la marii retaileri. Scandalul legumelor congelate suspectate ca ar fi infectate cu Listeria, o bacterie periculoasa care ar fi provocat moartea a noua persoane in Europa, are efecte si la noi. Companiile…