- Politia germana a inceput luni dimineata controalele la frontierele sale cu cinci tari, printre care Franta, masura prin care se va reduce masiv numarul intrarilor in cadrul luptei contra epidemiei cauzate de coronavirus, transmite AFP potrivit Agerpres. De la ora locala 08:00 (07:00 GMT), vehiculele…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca mai multe state europene au adoptat masuri exceptionale pentru a limita raspandirea infectiei cu COVID-19, cu impact asupra liberei circulatii a persoanelor si a bunurilor/marfurilor.

- Catedrala Sagrada Familia, edificiu emblematic al orasului Barcelona, opera a arhitectului Antoni Gaudi, nu va mai primi vizitatori incepand de vineri, ca masura de precautie pentru a limita raspandirea noului coronavirus, a informat joi intr-o declaratie La Junta Constructora del Temple Expiatori…

- Vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, a salutat marti "masurile curajoase" luate impotriva noului coronavirus de Italia, pe care s-a declarat gata sa o sustina prin "toate mijloacele posibile", relateaza AFP."Felicitam autoritatile italiene pentru masurile foarte curajoase…

- Patru persoane au murit, luni, in statul Washington din Statele Unite, dupa ce au fost infectate cu noul coronavirus Covid-19, au anunțat autoritațile sanitare americane, citate de BBC News, anunța MEDIAFAX.Numarul total al deceselor inregistrate pana luni in Statele Unite din cauza Covid-19…

- 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus, iar alti aproximativ o mie de oameni sunt izolati la domiciliu, au anuntat, luni seara, autoritatile. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus ca, in Neamt, doua persoane venite…

- Autoritatile din China au inceput sa foloseasca drone echipate cu difuzoare, pentru a avertiza cetatenii sa poarte masti de protectie, in incercarea de a limita raspandirea noului coronavirus care a dus la moartea a peste 360 de oameni.