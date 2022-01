1400 sanctiuni/zi pt purtarea mastilor neconforme si in mod necorespunzator  

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a comentat miercuri nemulțumirea polițiștilor din sindicatul Europol vizavi de sarcina acestora sa verifice tipul și calitatea maștilor de protecție ale cetațenilor. O parte din polițiști spun ca odata cu intrarea in vigoare noii Hotarari de Guvern prin care…

- Odata cu intrarea in vigoare noii Hotarari de Guvern prin care polițiștii vor trebui sa verifice tipul și calitatea maștilor de protecție purtate de populație, aceștia iși vor putea asigura un al doilea job, spun sindicaliștii din Europol. „Printre cele mai de interes meserii sunt cele de: croitor-filator,…

- „Politistii vor avea un al doilea job: croitor-filator si specialist in microfibre”, au scris, vineri seara, pe Facebook, reprezentantii Sindicatului Europol.Potrivit acestora, odata cu intrarea in vigoare a noii Hotarari de Guvern prin care politistii vor trebui sa verifice tipul si calitatea mastilor…

- Sindicatul Europol a transmis ironic, vineri seara, ca, odata cu intrarea in vigoare a noii legi prin care politistii vor trebui sa controleze conformitatea maștilor de protecție purtate de populatie, aceștia vor avea un al doilea job: ”croitor-filator si specialist in microfibre”, relateaza News.ro…

- Cine merge intr-un spațiu public purtand o masca textila risca sa fie amendat cu pana la 2500 de lei. Este ca și cum nu ar avea masca, spune ministrul de Interne, Lucian Bode, intr-un interviu pentru Digi24. "Nu au nevoie de indicații agenții cand fac verificari, ci de lege. Cata vreme hotararea…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, crede ca polițiștii și-au facut datoria așa cum trebuie in scandalul in care au fost implicați Diana Șoșoaca, soțul ei și jurnaliștii italieni.”E prima declarație publica pe care o fac pe acest subiect. Din punctul meu de vedere, polițiștii au intervenit corect, au…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a reacționat vineri in legatura cu cazul polițistului din IPJ Giurgiu care i-a cerut comandantului sau sa ii dea un porc de 160 de kg de Craciun, in urma unei farse din partea colegilor. „O astfel de actiune a unor nefericiti ramane in categoria ‘si politistii au unor’”,…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a reacționat vineri in legatura cu cazul polițistului din IPJ Giurgiu care i-a cerut comandantului sau sa ii dea un porc de 160 de kg de Craciun, in urma unei farse din partea colegilor. „O astfel de actiune a unor nefericiti ramane in categoria 'si politistii au unor'”,…