1.400 lei sprijin din bani europeni pentru plata facturilor la energie pentru persoanele vulnerabile Executivul a anuntat ca 1.400 de lei este suma de sprijin din bani europeni pentru plata facturilor la energie pentru persoanele vulnerabile, iar banii vor fi acordati in doua transe in lunile februarie si septembrie. „Sprijin pentru plata facturilor la energie pentru persoanele vulnerabile: 1.400 de lei sprijin din bani europeni pentru plata facturilor la energie pentru persoanele vulnerabile; Ajutorul va fi distribuit in doua transe, a cate 700 de lei fiecare: in februarie 2023 si in septembrie 2023; Se pot plati o parte din cheltuielile cu energia, indiferent de natura acesteia: energie electrica,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prin ordonanța de urgența este modificata legea recent adoptata, privind plafonarea prețurilor la energia electrica. Principalul amendament consta in eliminarea obligativitații declararii pe propria raspundere a locurilor de consum de reședința, in cazul consumatorilor casnici care au mai multe contracte…

- Acordarea sprijinului de 1.400 de lei, in doua tranșe, in lunile februarie și septembrie 2023 pentru compensarea facturilor la energie a intrat in linie dreapta, a anunțat vineri pe Facebook Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

- „Categoriile vulnerabile vor primi, in 2023, un sprijin de 1.400 lei pentru plata facturilor la energie, potrivit unui act normativ aprobat in ultima ședința de guvern. Banii vor fi distribuiți in doua tranșe a cate 700 lei, in lunile februarie și septembrie din 2023″ – transmite senatorul liberal Danut…

- Persoanele vulnerabile și pensionarii cu venituri mici vor primi cate 1.400 de lei de la stat, anul viitor, pentru plata facturilor la energie. Banii se acorda in doua tranșe, pe un card special care va fi tiparit si distribuit, cel mai probabil, din februarie de Compania Naționala Poșta Romana, a spus,…

- Persoanele vulnerabile vor primi un ajutor de 700 de lei de 2 ori pe an pentru plata facturilor la energie, iar tichetele de 250 de lei pentru alimente și mese se vor acorda la fiecare doua luni și anul viitor, potrivit unor Ordonanțe de urgența care ar urma sa fie adoptate joi de Guvern.

- Categoriile vulnerabile vor primi, in 2023, un ajutor pentru plata facturilor la energie, in valoare de 1.400 lei. Banii vor fi imparțiți in doua tranșe a cate 700 lei fiecare, care vor fi distribuite in lunile februarie și septembrie din anul urmator. Ajutorul este destinat plații datoriilor curente…

- In 2023, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene MIPE va oferi romanilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare de 700 lei de 2 ori an. Cardurile pentru incasarea ajutoarelor vor fi emise si distribuite de Compania Nationala Posta Romana, iar…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi, in judetul Maramures, despre ajutorul pentru plata facturilor la energie, ca sunt bani care vin din fonduri europene, si ca discutam de doua calupuri, pentru noiembrie 2022-martie 2023 si noiembrie 2023-martie 2024. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…