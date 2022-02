Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local Campeni este convocat in ședința publica extraordinara care se va desfașura vineri, 11 februarie 2022, incepand cu ora 12.00, in sala de ședințe din cadrul Primariei Campeni. Pentru aceasta intrunire, primarul Cristian Dan Pașca a propus spre dezbatere și aprobare urmatorul PROIECT AL…

Ministerul Culturii a lansat in dezbatere publica o OUG de modificare a Ordonantei Guvernului Nr. 51/1998, privind finanțarea…

- Consiliul Judetean Constanta, in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, organizeaza dezbatere publica privind proiectul de hotarare nr.263 24.11.2021 privind asigurarea cu caracter continuu si permanent a Serviciilor publice…

In temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria Municipiului Campia Turzii supune dezbaterii publice...

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, in calitate de…

- Primaria Constanta mentioneaza ca, in conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta publica proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 294 2021 privind "Aprobarea regulamentului de acces…