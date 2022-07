Stiri pe aceeasi tema

- 95% din drumul R6 Chișinau – Orhei – Balți km 51.37 – 70.85 a fost reparat. Despre asta anunța ministrul Viceprim-ministrul, Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, pe pagina sa de Facebook. Potrivit lui Spinu, pe aproape 20 km de drum au fost intreprinse lucrari de aplicare…

- Acordul de liberalizare a transportului de marfuri cu Uniunea Europeana a fost semnat miercuri, 29 iunie. Despre aceasta a anunțat viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu. "In toamna anului trecut am vorbit cu doamna comisar european Adina Ioana Valean…

- Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, susține ca procurorii l-au pus sub invinuire in dosarul „Energocom” deoarece nu au suficiente dovezi in celalalt dosar intentat pe numele sau. Ex-liderul socialiștilor a declarat ca, „daca el este cercetat penal pentru o decizie de acum 14 ani, atunci,…

- Fostul premier Ion Chicu a venit cu acuzații dure in adresa ministrului Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu. „Republica Moldova platește cel mai mare preț Gazpromului din toți cumparatorii, care au contract permanent cu monopolistul rus, iar pe dominator il satisfac condițiile propuse…

- In cadrul evenimentului "Baku Energy Week", ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, a avut mai multe intrevederi, pe agenda fiind subiectul diversificarii sursele de energie in R.Moldova. Spinu a purtat discuții cu Laura Lochman, secretar adjunct pentru diplomație energetica…

- Participind la cel de-al 27-lea Forum Energetic de la Baku, viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, a declarat ca Azerbaidjanul este principalul partener in ceea ce privește diversificarea surselor de energie ale R. Moldova. Potrivit lui Spinu, prețurile…

- Viceprim-ministrul Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, s-a aratat nemultumit, vineri, la Galati, de ritmul lucrarilor de constructie la mai multe proiecte majore de infrastructura din zona Galati-Braila. Este vorba de podul peste Dunare, drumul expres Galati-Braila, blocat…

- In cadrul concursului de propuneri de proiecte din cadrul Programului Național de Dezvoltare Locala „Satul European” au fost aplicate 724 de proiecte, dintre care 717 au fosta dmise, anunța ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, in cadrul unei conferințe de presa, menționind…