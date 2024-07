Stiri pe aceeasi tema

- In baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița sunt cuprinse in aceasta saptamana 474 de locuri de munca neocupate. Potrivit AJOFM Dambovița, persoanele calificate in diverse meserii, interesate sa ocupe un loc de munca, pot opta pentru unul dintre cele 443 de posturi…

- La sfarșitul lunii mai 2024, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița erau inregistrați 5219 șomeri (din care 2594 femei), rata șomajului fiind de 3,06 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 3,02 %, in aceasta luna acest indicator a crescut cu…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița organizeaza in luna iunie 2024, 10 cursuri de formare profesionala gratuite pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, șomeri indemnizați și neindemnizați. Prin participarea la programele de formare profesionala, șomerilor le…

- La sfarșitul lunii aprilie 2024, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița erau inregistrați 5151 șomeri (din care 2569 femei), rata șomajului fiind de 3,02 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 2,93 %, in aceasta luna acest indicator a crescut…

- La aceasta data, in baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița sunt inregistrate 328 de posturi vacante. Cele mai multe oferte, respectiv 287, se adreseaza persoanelor calificate in diverse meserii, dupa cum urmeaza: mecanic auto, electrician intreținere reparații, gestionar…

- In cursul lunii mai 2024, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Constanta organizeaza cursuri de formare profesionala. Cursurile sunt destinate somerilor inregistrati in evidenta AJOFM Constanta somer indemnizat sau somer neindemnizat . Prin organizarea si derularea programelor de formare…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița organizeaza lunar cursuri de formare profesionala GRATUITE pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, cursuri prin intermediul carora este vizata creșterea competențelor profesionale și reducerea șomajului pe piața muncii. Asemenea…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița organizeaza in luna mai 9 cursuri de formare profesionala. Acestea sunt gratuite și se adreseaza persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca. Aceste cursuri vizeaza creșterea competențelor profesionale și reducerea șomajului pe piața muncii.…