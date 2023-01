140 de dosare penale pentru șoferi depistați băuți în trafic, în 2022 140 de dosare penale au intocmit polițiștii șoferilor care au fost gasiți la volan cu alcoolemie peste pragul de 0,41 mg alcool pur in aerul expirat, in anul 2022. Bilanțul anului trecut arata ca 306 conducatori auto au fost depistați cu alcoolemie sub pragul admis. Conform polițiștilor, alcoolul este pe locul al doilea intre cauzele accidentelor produse pe drumurile din Teleorman. Cele mai multe amenzi aplicate anul trecut au fost pentru nerespectarea limitei legale de viteza. Din cauza evenimentelor din trafic au decedat 39 de persoane, 14 au fost ranite grav și 25 au suferit rani ușoare. Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti Potrivit IPJ Constanta, la data de 8 ianuarie a.c., in jurul orei 10.15, politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat un barbat, de 48 de ani, care a condus un autoturism pe DN 39, in localitatea Eforie Sud, in timp ce se afla sub influenta…

- Marti, 27 decembrie, in jurul orei 15.30, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Farcașa, au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de catre un barbat, , in calitate de participant la trafic, cu privire la faptul ca pe D.J. 108 A, dinspre Ardusat inspre Farcașa, circula haotic un autoturism. Deplasați pe D.J.…

- La data de 26 decembrie a.c., in jurul orei 18.40, politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat un barbat, de 33 de ani, care a condus un autoturism pe DN 38, in localitatea Agigea, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice.In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare…

- In aceasta minivacanta, in medie, peste 80 de politiști rutieri sau avizati sa desfașoare activitati de politie rutiera au actionat zilnic pe drumurile publice, in special in interiorul localitatilor și in zona unitatilor de alimentatie publica pentru prevenirea evenimentelor rutiere si identificarea…

- La data de 3 decembrie 2022, in jurul orei 00,15, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat un barbat de 59 de ani, din municipiul Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Dorin Pavel din Sebeș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu…

- Politistii au intocmit doua dosare penale pentru detinere si trafic de droguri, au aplicat doua sanctiuni contraventionale si au inchis un local unde se desfasura un eveniment de Halloween, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu, informeaza Agerpres. Fii la curent…

- In acest weekend, polițiștii maramureșeni au intocmit opt dosare penale pe numele mai multor barbați, care au condus autoturisme fie aflați sub influența bauturilor alcoolice, fie fara a deține permis de conducere sau chiar ambele fapte. Cinci barbați cu varste cuprinse intre 28 și 61 de ani din diferite…

- Barbați din Alba Iulia, Baia de Arieș și Blaj, cu dosare penale dupa ce au condus bauți. Ce alcoolemie aveau Trei barbați din Alba s-au ales in weekend cu dosare penale dupa ce au fost prinși bauți la volan. Un tanar aflat sub influența alcoolului a fost oprit de poliție la Alba Iulia, un barbat in…