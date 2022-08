Stiri pe aceeasi tema

- Mnisterul Sanatații anunța ca in perioada 8 - 14 august, in R.Moldova au fost raportate 9334 cazuri noi de infectare cu Covid-19. In total au fost efectuate 36 652 teste. In urma complicațiilor, in perioada de referința, au fost atestate 31 de decese. Menționam ca in capitala incidența cazurilor noi…

- Peste 5 mii de noi cazuri de COVID-19 in Romania Alexandru Rafila. Foto: Arhiva. Un numar de 5.202 cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, a anunțat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, luni, într-o conferinta…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca, in perioada 18–24 iulie, pe teritoriul țarii au fost inregistrate 5793 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, cu 2433 de cazuri mai mult decit in saptamina precedenta, transmite Moldpres. In aceeași perioada, au fost efectuate 29 359 de teste și s-au inregistrat…

- Aproximativ 15.000 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus s-au inregistrat saptamana trecuta, dublu fata de perioada similara anterioara, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. El a precizat ca saptamana trecuta erau internati circa 1.000 de pacienti…

- N.D. Avand in vedere creșterea numarului de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-COV-2, la nivel național, Casa de Asigurari de Sanatate Prahova a ținut sa reaminteasca, prin intermediul unui comunicat de presa, care sunt cele mai relevante dintre modificarile legislative aduse in anul 2022 in ceea…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca, in perioada 13 – 19 iunie, pe teritoriul țarii au fost inregistrate 251 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. In aceeași perioada, au fost efectuate 12 218 de teste și s-au inregistrat noua decese.

- Ministerul Sanatații raporteaza pentru perioada 6-12 iunie, 224 de cazuri noi de Covid in R.Moldova. In perioada de referința au fost efectuate 11.763 de teste. De asemenea, sint raportate 3 decese provocate de complicații.

- In ultimele șapte zile, au fost inregistrate 227 cazuri noi de infectare cu COVID-19. In perioada menționata, au fost efectuate 14 580 teste, anunța responsabilii de la ministerul Sanatații. In urma complicațiilor provocate de virus, șapte persoane și-au pierdut viața, in perioada 30 mai - 5 iunie.