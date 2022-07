Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea a efectuat mai multe lucrari in zonele in care au avut loc preponderent avarii in anii trecuți și este in curs implementare o centrala provizorie la fostul CET Titan, a declarat duminica primarul general Nicușor Dan, intr-o emisiune la B1TV, in care a dat asigurari ca vor fi mai puține…

- Un bloc din trei din București nu beneficiaza in prezent de apa calda. Iar scenariul de la iarna se anunța unul de groaza, asta in ciuda faptului ca primarul general Nicușor Dan a promis ca va inlocui 35 de kilometri de conducte din totalul de 1.000 de kilometri, cat are rețeaua. Intre timp, numarul…

- Aproximativ 170 de blocuri și șapte instituții din Sectorul 6 vor ramane de marți, 28 iunie, fara apa calda, a anunțat compania Termoenergetica, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Furnizarea apei calde va fi oprita pentru 140 de blocuri din Sectorul 3, pana pe data de 24 iunie, din cauza unor lucrari, anunta luni Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti. Probleme cu apa calda pot sa apara la alte 830 de blocuri și la spitalele Colentina și Fundeni, scrie Mediafax.…

- Termoenergetica anunța ca incep lucrari de reparații la rețeaua primara din Sectorul 4, la intersecția strazilor Turnu Magurele și Democrației, esențiale pentru funcționarea sistemului de termoficare in sezonul viitor de incalzire. Sute de blocuri și Institutul de Neurologie raman fara apa calda.…

- Lucrari de reparații anunțate de Termoenergetica lasa fara apa calda, timp de aproape o saptamana, peste 100 de blocuri, dar și un important spital din București. O veste nu tocmai ușor de primit de catre pacienții internați la Fundeni, dar și de catre personalul care lucreaza la aceasta unitate spitaliceasca,…

- 115 blocuri din zona Fundeni – Sectorul 2, plus Spitalul Fundeni din Capitala nu vor avea apa calda timp de cinci zile in perioada 23 mai – 27 mai, din cauza unor lucrari de reparatii a conductei primare veche de aproape 40 de ani, a transmis compania Termoenergetica, citata de News.ro . Potrivit Termoenergetica,…

370 de blocuri din București, Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Marie Curie" și alte instituții raman pana sambata fara apa calda.