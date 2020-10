14 zile cu ore online în București, la Liceul Cervantes și la Școala gn.194 14 zile cu ore online in București, la Liceul Cervantes și la Școala gn.194 Doua unitați de învațamânt din București, reiau astazi orele, în format exclusiv online, pentru 14 zile. În scenriul roșu intra elevii de la Liceul Cervantes, în urma diagnosticarii unui cadru didactic cu COVID-19, și cei de la Școala Gimnaziala Nr. 194, unde s-a înregistrat un al patrulea caz de infectare cu coronavirus. Ieri a fost confirmat cu noul virus și șeful al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, Ionel Pușcaș, iar ca masura de precauție,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

