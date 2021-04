Constanta: Incidenta raspandirii COVID-19 a scazut la nivel de municipiu si judet

Incidenta in municipiul Constanta, pentru ultimele 14 zile, este de 5.55 la mia de locuitori, in scadere fata de raportarea de ieri, 9 aprilie, cand era 5.74.Pe judet, incidenta este de 4,03 infectari la mia de locuitori, in scadere fata… [citeste mai departe]