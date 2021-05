14% victorii! Todoran vine la FCSB cu un CV descurajant

Stiri pe aceeasi tema

- Patronul clubului de fotbal FCSB, Gigi Becali, a anuntat, vineri seara, intr-o interventie telefonica la o emisiune televizata, ca Dinu Todoran este noul antrenor principal al echipei sale, acesta semnand deja contractul. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO…

- Gigi Becali a decis azi ca noul antrenor de la FCSB va fi Dinu Todoran (42 de ani), liber de contract dupa desparțirea de CSM Slatina. Mutarea a fost anunțata in aceasta seara de patronul FCSB, dar a fost anticipata, in gluma, in redacția Gazetei Sporturilor. Dinu Todoran, noul antrenor de la FCSB Prezent…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, vineri seara, ca a ales antrenorul pentru echipa sa, acesta urmand sa fie Dinu Todoran. "Am ales un antrenor bun, un om bun, pe Dinu Todoran. Era la biserica, am zis ca nu-l mai pun la Academie, ci la prima echipa. A semnat azi. Eu merg pe valorea…

- Dinu Todoran (42 de ani) este noul antrenor al celor de la FCSB. Intr-o mișcare surprinzatoare, Gigi Becali l-a numit principal pe fostul coordonator al Centrul de Copii și Juniori de la FC Voluntari pentru ca era la biserica atunci cand Mihai Stoica l-a sunat. ...

- ​Refuzat de Marius Șumudica și de Nicolae Dica, Gigi Becali a gasit în cele din urma un antrenor pentru FCSB: Dinu Tudoran.Se actualizeaza."Am ales un antrenor cuminte, Dinu Todoran. A semnat azi, la 18:00. Acum o luna i-am zis lui MM Stoica sa-l sune ca sa-l aducem la Academie,…

- Dinu Todoran, noul antrenor al celor de la FCSB, a fost intervievat de Costin Ștucan, la GSP Live, in urma cu aproximativ doi ani. Dinu Todoran, pe atunci coordonatorul Academiei FC Voluntari, a lasat de ințeles ca ar accepta sa lucreze la FCSB daca i s-ar cere, insa cu o singura condiție: Gigi Becali…

- Bogdan Andone (46 de ani), ultima data antrenor la FC Voluntari, ar putea sa fie inlocuitorul lui Mihai Iosif (46) pe banca Rapidului. Sub comanda lui „Mița” Iosif, Rapid a obținut mult-așteptata promovare in Liga 1, dupa mai mulți ani petrecuți in ligile inferioare. Victor Angelescu, finanțatorul de…

- Dinu Todoran (42 de ani) și-a anunțat demisia de la CSM Slatina, dupa eșecul suferit astazi pe teren propriu cu Ripensia Timișoara, scor 0-1. Dinu Todoran a rezistat doar 5 meciuri pe banca celor de la CSM Slatina. Nu a obținut niciun punct in acest interval, iar la finalul eșecului cu Ripensia, 0-1,…