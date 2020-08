Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac I au depistat, ascunsi intr-un ansamblu rutier incarcat cu peste, 14 turci care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria.

- Polițiștii de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac – Nagylak, județul Arad, au gasit 14 cetațeni turci ascunși intr-un camion care transporta pește. Aceștia intenționau sa iasa ilegal din Romania pentru a ajunge intr-o țara din vestul Europei. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, polițiștii…

- Politistii de frontiera de la Nadlac, judetul Arad, au gasit, ascunsi intr-o autoutilitara condusa de un cetatean roman, noua vietnamezi cu varste cuprinse intre 21 si 38 de ani, care incercat astfel sa iasa ilegal din Romania. Autoutilitara ar fi trebuit sa transporte pufuleti. Potrivit unui…

- Politistii de frontiera de la Nadlac, judetul Arad, au gasit, ascunsi intr-o autoutilitara condusa de un cetatean roman, noua vietnamezi cu varste cuprinse intre 21 si 38 de ani, care incercat astfel sa iasa ilegal din Romania. Autoutilitara ar fi trebuit sa transporte pufuleti.Potrivit unui…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au descoperit, ascunși in interiorul unui automarfar condus de un cetatean bulgar, patru cetateni din Afganistan si Bangladesh, care incercau sa iasa ilegal din țara. In data de 04.07.2020, in jurul orei 10.20,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au descoperit, ascunși in interiorul a doua automarfare conduse de doi cetațeni romani, saisprezece cetateni din Siria și Afganistan, care incercau sa iasa ilegal din tara. In data de 03.07.2020, in jurul orei…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au descoperit douazeci si unu de cetateni din Siria si Palestina, ascunși in interiorul unei autoutilitare conduse de un cetatean bulgar, care incercau sa iasa ilegal din Romania. In data de 25.06.2020, in…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au descoperit opt vietnamezi ascunși in interiorul unui automarfar, care incercau sa iasa ilegal din țara. In data de 13.03.2020, in jurul orei 02.48, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota…