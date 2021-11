Stiri pe aceeasi tema

- Alesii judetului s-au intalnit ieri „pe fuga" ca sa adopte includerea a inca trei segmente de drum judetean (de) modernizat in Planul National de Investitii „Anghel Saligny". De fapt, a doua drumuri, pentru al treilea fiind o rectificare. Acesta din urma, 3,2 km pe DH 249 intre comunele Hermeziu si…

- Presedintele Comisiei pentru Sanatate si Familie din Camera Deputatilor, Nelu Tataru, si presedintele Consiliului Judetean, Costel Alexe si managerul unitatii medicale Florin Rosu au susținut o conferința de presa la sfarșitul acestei saptamani pentru a transmite ultimele informații cu privire la valul…

- Nevazut, necunoscut publicului larg, Consortiul Regional de Inovare (CRI) merge pompos nu prea se stie incotro. Oficial ar reiesi ca e o structura consultativa, fara personalitate juridica, in coordonarea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est. Consortiul are in compozitie… insusi consortiul…

- 1.313 cazuri noi de covid (dupa 45.820 de teste) și 31 de decese in ultimele 24 de ore au fost raportate de grupul de comunicare strategica (GCS). Numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 2.303. Dintre acestea, 291 sunt internate la ATI. Comunicatul integral: Pana astazi, 31 august, pe…

- In cursul dimineții de astazi, 31 august 2021, au mai fost confirmate inca 31 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.570. In intervalul 30.08.2021 (10:00) – 31.08.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 31 de decese (15 barbați și 16 femei), ale unor pacienți…

- Astazi, județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați și zonele joase de relief ale județelor Vrancea și Bacau se vor afla sub atenționare cod galben de canicula. Pe de alta parte, instabilitatea atmosferica se va accentua și vor fi posibile averse torențiale. De la ora 10:00, județele Botoșani, Iași, Vaslui,…

- Angajații din Sanatate din Regiunea București-Ilfov inregistreaza cea mai mare rata de vaccinare, comparativ cu celelalte zone ale țarii, potrivit unui studiu realizat de federația Sanitas. Astfel, conform evaluarii facute de Sanitas, rata cea mai mare de vaccinare in Sanatate se inregistreaza…

- Astazi s-au terminat alegerile in toate organizațiile PNL din țara. Din 49 de filiale PNL, o analiza arata ca Florin Cițu are 32 de fililale care il susțin, in timp ce Ludovic Orban are doar 12. Mai sunt 5 filiale care nu și-au anunțat susținerea, dar este foarte posibil ca și acestea sa mearga majoritar…