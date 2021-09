Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu și echipa vrea sa blocheze moțiunea de cenzura depusa de USR-PLUS și AUR și va face o sesizare la Curtea Constituționala. Sesizarea se va referi la un conflict de natura constituționala intre Guvern și Parlament, deoarece nu s-ar fi respectat pașii constituționali pentru depunerea…

- Premierul Florin Cițu a a anunțat ca a trimis, miercuri, demisiile miniștrilor USR PLUS și propunerile la Palatul Cotroceni. „PNL nu face guvern cu PSD, sa fie foarte clar. Vom adopta o rezoluție astazi. Cine face demersuri impotriva propriului Guvern, bineințeles, ca se va supune consecințelor din…

- Florin Cițu a avut o intalnire scurta, luni, cu președintele Klaus Iohannis. Premierul a parasit sediul de la Cotroceni dupa numai jumatate de ora. Premierul Florin Cițu a fost chemat la Cotroceni la ora 12.30, la intalnirea cu președintele, pe tema crizei guvernamentale. Conform unor surse politice,…

- USR PLUS cere demisia premierului Florin Cițu. Declarațiile celor doi copreședinți au venit la cateva minute dupa anunțul prim-ministrului Florin Cițu, care a spus ca proiectul Anghel Saligny a fost adoptat in ședința de Guvern. Miniștrii USR PLUS au lipsit de la ședința de Guvern de vineri. “Avem mandat…

- Președintele Klaus Iohannis va susține, miercuri, de la ora 18:00, declarații de presa, potrivit unui mesaj transmis de Administrația Prezidențiala. Declarațiile vin in contextul scandalul din ședința de guvern suspendata, miercuri, de miniștrii USR PLUS. Ședința de guvern inceputa la ora 11:00 a fost…

- Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a fost anunțat joi, in cadrul ședinței de Guvern, de catre premierul Florin Cițu, ca a fost schimbat din funcție. La scurt timp, Nazare a postat un mesaj pe Facebook in care arata masurile adoptate in ședința de Guvern, pe zona finanțelor. Alexandru Nazare 3min · …

- Premierul Florin Cițu i-a atras atenția primarului sectorului 1, Clotilde Armand, cu privire la problema gunoaielor din Sectorul 1 al Capitalei, de la care a pornit o alta problema la nivel de oraș, apariția șobolanilor. De saptamani intregi, de cand dureaza scandalul ridicarii gunoaielor din sectorul…

- Premierul Florin Citu a discutat, sambata, cu prefectii, despre inundatiile din ultimele ore, anunțand ca interzice concediile și zilele libere in aceasta perioada, cand autoritațile trebuie sa fie pregatite pentru cele mai dificile situații. “Toata lumea ramane in contact, nimeni nu pleaca nicaieri.…