- Cinci elevi si un cadru didactic au fost confirmati, in ultimele 24 de ore, cu COVID-19, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Suceava, Gabriela Bancila. Este vorba despre un elev din clasa a XII-a de la Liceul cu Program Sportiv Suceava, unitate ce functioneaza…

- Presedintele si loctiitorul Biroului Electoral Municipal Braila, judecatorii Alexandru Marius Badea si Iulia Alina Toader, au fost confirmati cu COVID-19, potrivit informatiilor furnizate de directorul Directiei de Sanatate Publica, Gabriel Ciochina. Biroul Electoral Judetean Braila a decis inlocuirea…

- Cinci asistati social si un angajat de la Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoanele adulte cu dizabilitati din localitatea Dersca din judetul Botosani au fost diagnosticati cu COVID-19, a declarat, joi, pentru AGERPRES, directorul Directiei de Sanatate Publica, Monica Adascalitei. Potrivit…

- Opt angajati de la Primaria Suceava au fost confirmati cu COVID-19, a declarat presei, joi, purtatorul de cuvant al Directiei judetene de Sanatate Publica (DSP), Gabriela Bancila. Potrivit sursei citate, dintre cele 61 de persoane testate in cursul zilei de miercuri, 59 au avut rezultat negativ si doua…

- Zeci de polițiști au mers, duminica seara, pe o terasa din Constanța, unde urma sa aiba loc o petrecere cu mai mult de 50 de invitați, fara ca mesele sa fie distanțate. Era vorba de o nunta a verisoarei Simonei Halep. Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța s-au autosesizat…

- Evoluție neașteptata in cel mai mare focar de coronavirus din Romania. Noua noi cazuri diagnosticate cu COVID-19 au fost internate in spital, in ultimele 24 de ore, iar conform datelor Directiei de Sanatate Publica, un numar de 3.653 de persoane au fost declarate vindecate, a informat, luni, Prefectura…

-  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 727 ((doi dintre pacienții testați și confirmați in alt județ, care s-au regasit in buletinul informativ de ieri, 8 iulie, au fost atribuiți județului in care au fost diagnosticati);  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul…