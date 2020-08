14 persoane date dispărute după coliziunea unui petrolier cu o navă de marfă în China Trei marinari au fost salvați și alți 14 au fost dați disparuți dupa ce un petrolier a intrat în coliziune cu o nava de marfa aflata la aproximativ 1,5 mile nautice la sud-est de estuarul râului Yangtze, potrivit autoritaților maritime din Shanghai, anunța agenția Xinhua. Accidentul a avut loc joi la ora 3: 39 a.m., când un petrolier care transporta aproximativ 3.000 de tone de benzina s-a ciocnit cu o nava încarcata cu nisip și pietriș, provocând un incendiu pe puntea petrolierului, care apoi s-a scufundat. Echipele de salvare îi cauta pe disparuți. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Paisprezece persoane sunt date disparute dupa ce doua nave s-au ciocnit in estuarul fluviului Yangtze din apropierea portului Shanghai (estul Chinei), potrivit Administratiei pentru Siguranta Maritima (MSA) a orasului, citata joi de dpa. Coliziunea a avut loc joi dimineata devreme la circa 1,5 mile…

- Inundatiile inregistrate in sectiunile din amonte ale raului Yangtze din China au fortat autoritatile sa evacueze marti peste 100.000 de persoane si ameninta o uriasa statuie a lui Buddha, cu o vechime de 1.200 de ani, informeaza Reuters. Personalul, politia si voluntarii au folosit saci…

- Bilantul deceselor in Coreea de Sud in urma ploilor torentiale din ultimele sapte zile a crescut la 30, 12 persoane fiind date disparute si opt ranite, potrivit raportului publicat duminica la ora locala 10:30 a.m de Departamentul Central pentru Dezastre si Masuri de Siguranta, informeaza Xinhua. Ploile…

- Inundatiile si alunecarile de teren au facut cel putin 14 morti si disparuti in China in decursul ultimelor 24 de ore, potrivit bilanturilor oficiale comunicate joi, informeaza AFP. Sase persoane erau deja date disparute in Guizhou, o provincie saraca din sud-vestul Chinei, la o zi dupa…

- Cel putin doua persoane au murit si alte 16 sunt date disparute dupa ce o inundatie masiva a lovit un mic sat din Nepal miercuri seara, au declarat responsabili locali citati de DPA. Inundatiile provocate de muson au facut ca apele raului Bhotekoshi sa creasca, maturand o duzina de case…

- Noua persoane au fost ingropate miercuri de o alunecare de teren produsa in provincia chineza Hubei, conform cotidianului People's Daily, dupa ce ploile torentiale au provocat si inundatii ce au ucis peste 100 de persoane, transmite Reuters potrivit Agerpres. Alunecarea de teren s-a produs la Huangmei…

- Cel putin 21 de persoane si-au pierdut viata si 15 au fost ranite marti in sud-vestul Chinei dupa ce un autobuz a plonjat intr-un lac artificial in provincia Guizhou, au anuntat autoritatile.Accidentul s-a produs in jurul orei locale 12.00 (04.

- Cel putin 20 de oameni si-au pierdut viata in inundatiile si alunecarile de teren inregistrate in sudul Chinei, intr-o zona turistica populara, informeaza AFP potrivit Agerpres. Ploile torentiale care s-au abatut asupra sudului tarii de la inceputul lunii au distrus peste 1.300 de locuinte si au…