14 persoane au decedat din cauza caniculei în Japonia, pe perioada weekendului Un val de caldura intensa a provocat decesul a cel putin 14 persoane in Japonia, pe durata weekendului prelungit, a relatat marti presa locala, temperaturile ridicate impiedicand redresarea zonelor afectate de inundatiile care au ucis peste 200 de persoane saptamana trecuta, relateaza Reuters.



Luni, zi de sarbatoare nationala in Japonia, temperaturile au depasit 39 de grade Celsius in unele regiuni din interiorul arhipelagului si, asociate cu un grad ridicat de umiditate, au dat nastere unor circumstante periculoase pentru organismul uman, potrivit agentiei meteorologice nipone (JMA).

