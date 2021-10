Stiri pe aceeasi tema

- 14 ocombrie – Sarbatoarea „Sfanta Parascheva”- ”Sfanta Vineri de Toamna”: Semnificatii, obiceiuri traditionale și superstiții In data de 14 octombrie a fiecarui an se celebreaza Sfanta Parascheva, cunoscuta popular ca „Sfanta Vineri de Toamna”. In aceasta zi se tine post, nu se munceste si in traditia…

- Ultima noapte inainte de marea Sarbatoare a Sfintei Parascheva. Mii de credinciosi continua sa treaca pe la racla ocrotitoarei Moldovei, scoasa din catedrala din Iași, iar pentru ei, in bucatarii se pregatește masa pelerinilor, ca in fiecare an.

- Are 85 de ani, impliniți la inceputul lui septembrie, in urma cu cinci luni a fost operata pe inima, dar Marina Voica are in continuare o vivacitate uluitoare și același zambet fermecator. Joi, 7 octombrie 2021, indragita solista de muzica ușoara și-a lansat prima carte, un volum de nuvele intitulat…

- In luna octombrie vor fi patru sarbatori cu cruce roșie, sarbatorea Sfintei Parascheva aflandu-se printre ele. Creștinii ortodocși o considera pe Sfanta Cuvioasa Parascheva este considerata un izvor de sanatate duhovniceasca și trupeasca. Aceștia considera ca persoanele care o cheama prin rugaciune…

- Acoperamantul Maicii Domnului este sarbatoarea praznuita pe 1 octombrie de Biserica Ortodoxa in amintirea unei minuni intamplate in Biserica Maicii Domnului din cartierul Vlaherne din Constantinopol. Citește ce tradiții se respecta de Pocroave, de unde vine aceasta denumire, dar și ce rugaciune este…

- In perioada 1 – 3 octombrie 2021 Iașul va deveni, din nou, locul de intalnire și de expunere al „meșterilor florali” din zona Moldovei. O imbinare și armonizare a culorilor vii cu razele blande ale toamnei, structuri florale inedite și multe alte surprize vor da farmec Iașului, in prag de sarbatoare…

- Pentru echipa naționala de fotbal a Republicii Moldova, toamna va incepe cu confruntarea contra selectionatei Austriei, o echipa care a avut o prestație onorabila la Euro 2020, acolo unde a ajuns pana in optimile de finala.

- Spitalul de Boli Infectioase ”Sfanta Parascheva” din Iasi este singurul din regiunea Moldovei care detine kit-uri de depistare a tulpinii Delta a coronavirusului, a declarat managerul Florin Rosu. Specialistii unitatii medicale identifica aceasta mutatie a virusului SARS Cov-2, iar ulterior probele…