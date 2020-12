14 noi infectări cu Sars-CoV-2 printre deținuții din Târgu Jiu Un numar de 14 noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 au fost depistate in randul detinutilor de la Penitenciarul Targu Jiu, au anuntat, sambata, reprezentantii unitatii, conform Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa, cele 14 persoane private de libertate se aflau cazate in aceeasi sectie de detinere indicata in cazurile anterioare, sunt asimptomatice si vor […] The post 14 noi infectari cu Sars-CoV-2 printre deținuții din Targu Jiu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

