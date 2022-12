O viitura fulgeratoare in Johannesburg, in Africa de Sud, a ucis 14 persoane in timpul unui ritual religios practicat noaptea. Potrivit serviciilor de urgența din Johannesburg, victimele „au fost luate de forța curentului” unui rau. Ritualuri „de purificare” Consecințele furtunilor violente de sambata de la Johannesburg sunt dramatice. 14 persoane au murit in urma unei […] The post 14 morți in timpul unui ritual religios practicat noaptea - VIDEO first appeared on Ziarul National .