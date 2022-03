Stiri pe aceeasi tema

- Paisprezece membri ucraineni ai Legiunii Straine aflati in drum catre Polonia au fost arestati la Paris. De asemenea, 13 civili voluntari, echipati in tinuta militara completa, care se aflau in doua masini impreuna cu legionarii, arestati si ei, o ancheta urmand sa stabileasca daca voiau sa se duca…

- Diplomatii americani ramasi in Ucraina au fost mutati in Polonia din motive de securitate, a anuntat secretarul de Stat american Antony Blinken, dupa ce Rusia a anuntat ca trimite trupe in regiunile separatiste proruse din Donbas, in estul Ucrainei, relateaza AFP. ”Din motive de securitate, personalul…

- Președintele SUA, Joe Biden, a dat unda verde pentru desfașurari suplimentare de armate americane in Europa de Est, inclusiv in Romania, iar Pentagonul este așteptat sa anunțe oficial ca mișcarile se vor desfașura „in urmatoarele zile”, au declarat surse oficiale pentru CNN.Desfașurarile sunt o dovada…

- Ambasada americana de la Kiev a solicitat Departamentului de Stat sa autorizeze plecarea intregului personalul neesențial și a familiilor diplomaților din capitala Ucrainei, potrivit mai multor surse familiare problemei, citate sambata de CNN . Un purtator de cuvant al Departamentului de Stat a declarat…

- Polonia a ridicat marti nivelul alertei de amenintare terorista cibernetica la nivel national in urma unui atac informatic asupra Ucrainei saptamana trecuta, adaugand ca noul nivel de alerta este preventiv, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . Saptamana trecuta, Ucraina a fost lovita de un atac…