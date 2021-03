14 martie 2020: Presedintele Klaus Iohannis anunta primul lockdown din cauza pandemiei de COVID-19 Pe 14 martie 2020, Romania era rupta in doua o parte credeau in virusul COVID 19, care se raspandea alarmant la nivel mondial, iar pe de alta parte erau concepute diverse teorii ale conspiratiei. In acelasi timp, Klaus Iohannis sustinea o conferinta de presa, prin care a anuntat prima carantinare a Romaniei. Astfel, de pe 16 martie, Romania intra in primul lockdown. Starea de panica a populatiei s a instalat instant, magazinele fiind golite de catre oameni. Incepand cu aceasta data de 7 martie, ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

