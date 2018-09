Stiri pe aceeasi tema

- La 20 de ani, Naomi Osaka are doar doua trofee in palmares. Sunt insa doua trofee cu greutate: primul a venit in martie 2018, la Premier Mandatory-ul de la Indian Wells, al doilea la un Grand Slam - US Open 2018, sambata noapte.

- Inghetata a fost inventata in secolul al VII-lea in China, la cererea unui rege. Italienii au fost insa cei care au produs prima data varianta de inghetata cunoscuta astazi. Tot italienii sunt cei care fabrica aproape 20% din cantitatea totala de inghetata din Europa.

- Premierul Pavel Filip a criticat actiunile stradale ale opozitiei si sustine ca, in zilele de 26 si 27 august, in Piata Marii Adunari Nationale nu au avut loc proteste, dar „manifestatie politica, la care au participat acest binom PAS - PPDA, dar si Partidul SOR”.

- CFR Cluj joaca in aceasta seara returul cu Malmo, din turul II al preliminariilor Ligii Campionilor. Clujenii au pierdut cu 0-1 in tur și au nevoie sa inscrie cel puțin doua goluri pentru a se califica. Reușește Antonio Conceicao sa refaca increderea campioanei? 5 aspecte ale unui meci crucial. Partida…

- Lista cu obiecte pe care n-ar trebui sa le ținem in dormitor este mai lunga decat am crede. De la dispozitive tech la mancare, orice element care ne-ar perturba somnul trebuie sa stea departe de aceasta camera, scrie realitatea.net.

- In sedinta ordinara din data de 3.05.2018, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Neptun Olimp SA a luat mai multe hotarari. Astfel, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi, respectiv 68.477.113 voturi "pentruldquo;, reprezentand 93,40 din…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, a informat Administratia Prezidentiala prin intermediul unui comunicat. Citește și: Mircea Geoana lanseaza o informație…

- Vitamina B5, numita si acid pantotenic, este vitala pentru o viata sanatoasa. Precum toate vitaminele complexe B, B5 ajuta la transformarea hranei in energie. B5 se gaseste in mod natural in multe surse de mancare. Chiar si numele „pantotenic”...