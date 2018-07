14 judeţe sunt, în continuare, sub avertizare cod portocaliu de inundaţii 14 judete sunt, in continuare, sub avertizare cod portocaliu de inundatii Foto: Arhiva. 14 judete sunt, în continuare, sub avertizare cod portocaliu de inundatii pâna la ora 16:00. Alte 13 sunt vizate de un cod galben, care va fi în vigoare pâna mâine. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Interne, peste 20 de mii de pompieri, politisti si jandarmi actioneaza în judetele cu probleme. 760 de oameni ai fost salvati ieri din situatii de risc. Apa nu doar a intrat în sute de case, dar a afectat si circulatia rutiera si… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

- Traficul rutier mai este oprit duminica dimineata pe patru drumuri nationale din judetele Neamt, Harghita, Covasna si Valcea si ingreunat pe doua tronsoane de drum national din Bacau , in urma inundatiilor. Totodata, circulatia feroviara este oprita pe trei sectii.

