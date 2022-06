Stiri pe aceeasi tema

Saptamana viitoare sarbatorim Ziua Internaționala a donatorului de sange, iar Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Cluj organizeaza o campanie in acest sens. Astfel, in data de 14 Iunie, intre...

- Anual, pe 14 iunie, peste tot in lume se celebreaza Ziua Mondiala a Donatorului de Sange. Cu acest prilej, Centrul de Transfuzie Sanguina Pitești invita argeșenii sa sarbatoreasca aceasta zi alaturi de ei, donand sange pentru ca orice act de donare reprezinta șansa unui pacient la viața. „Nu va temeți…

- Cu cateva zile inainte de data de 14 iunie, cand se celebreaza in intreaga lume Ziua Mondiala a Donatorului de Sange, Centrul de Transfuzie Sanguina Ploiești și Primaria Ploiești sunt, din nou, parteneri ai campaniei de donare de sange "BLOOD NETWORK", inițiata de organizatorii festivalului UNTOLD.…

- • Listele de asteptare includ deja peste 3.000 de persoane N. Dumitrescu Cu cateva zile inainte de data de 14 iunie, cand se celebreaza in intreaga lume Ziua Mondiala a Donatorului de Sange, Centrul de Transfuzie Sanguina Ploiești și Primaria Ploiești sunt, din nou, parteneri ai campaniei de donare…

- Marti, 14 iunie, de Ziua Mondiala a Donatorului de Sange, toti cei care vor si pot salva vieti sunt asteptati la Centrul de Transfuzie Sanguina (str. George Coșbuc, nr. 20/C, Baia Mare). Participantii sunt asteptati cu gustari sanatoase si cu doua tombole destinate donatorilor de sange, din care una…

- Pe 14 iunie se sarbatorește Ziua Internaționala a Donatorului de Sange, prilej cu care, la nivel național, Institutul Național de Transfuzii Sanguina s-a mobilizat și a facut adresa pentru toate Consiliile Județene pentru a se sprijini pe plan local a activitaților intreprinse de Centrele de Transfuzii…

- 14 donatori onorifici ai Centrului Județean de Transfuzie Sanguina Suceava, care au intre 50 și 100 de donari de sange in prezent, vor fi sarbatoriți de Fundația Umanitara Nord 2001 Sange pentru Romania chiar pe 14 iunie, de Ziua Mondiala a Donatorului de Sange. „Ei sunt eroii noștri, ai ...

- In fiecare an in data de 14 iunie se celebreaza Ziua Mondiala a Donatorului de Sange, prilej pentru a crește gradul de conștientizare asupra necesitații condițiilor de siguranța in donarea de sange și a mulțumi donatorilor voluntari de sange pentru gestul lor de a salva vieți fara a aștepta o recompensa…