- Nu romanii raspandesc virusul, ci capitalismul. Exploatarea lucratorilor din fabricile de carne germane trebuie sa se incheie. Sunt cateva dintre ideile principale ale unui articol publicat in ips-journal.eu, si intitulat „Un abator pentru muncitori“. Autorul, Vladimir Bogoeski, scrie ca „In timp…

- Finlanda, Italia, Estonia, Irlanda și teritoriul european al Franței (Franța metropolitana) se alatura tarilor de pe asa numita lista verde. Cetațenii care vin din aceste tari scapa de carantina și izolare. Decizia intra in vigoare de marti, 23 iunie. A fost actualizata lista statelor exceptate de la…

- Nissan Motor a decis sa inchida fabrica sa din Barcelona, ceea ce va duce la pierderea a aproximativ 2.800 de locuri de munca, a anuntat joi Guvernul Spaniei, transmite Reuters, titreaza Agerpres. Decizia face parte din noul plan de restructurare pe plan global al producatorului auto nipon. Nissan a…

- Autoritațile au lansat o campanie prin care publicul este indemnat sa semnaleze prezente suspecte. Viespea asiatica gigantica, considerata de specialisti cea mai mare din lume si supranumita „viespea ucigasa”, a fost reperata pentru prima data pe teritoriul american, suscitand teama in special in randul…

- Limitarea libertații de mișcare nu este considerata o incalcare a drepturilor omului. Asta susține ministrul de Interne, Marcel Vela, ca a decis Tribunalul București , dupa ce ordonanțele militare au fost contestate de trei persoane. Explicația? Ingradirea drepturilor omului nu e un abuz daca se…

- Totuși, in realitate aceste rezultate au devenit o dovada in plus ca imaginea Europei Unite arata tot mai iluzorie. Astazi, Uniunea Europeana reprezinta cel mai de succes proiect integraționist din lume. Este un model al unei integrari etapizate (de la zona de comerț liber, pana la uniunea…

- Amnesty International, organizatie internationala pentru promovarea drepturilor omului, a denuntat joi erodarea drepturilor omului in Europa si Asia Centrala, precum si a independentei puterii judiciare, in raportul anual privind respectarea drepturilor omului in regiune pe anul 2019.Intr-un…

