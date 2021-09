Stiri pe aceeasi tema

- Inaltarea Sfintei Cruci, cea mai veche dintre sarbatorile crestine, aduce aminte de patimile si moartea Mantuitorului pe Golgota, 14 septembrie fiind considerata si data ce vesteste sfarsitul verii si inceputul toamnei. Sarbatoarea Inaltarii Sfintei Cruci este singura cu post aspru si rugaciune care…

- Mobilizare exemplara la Baicoi. Noul an scolar incepe in cele mai bune conditii. Acest lucru se intampla gratie implicarii intregii comunitati: administratie locala, oamenii legii, preoti, dascali, parinti, elevi si simpli cetateni. Noul an scolar a inceput cu prezenta fizica a elevilor in salile de…

- Duminica dinaintea Inaltarii Sfintei Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim) Ioan 3, 13-17Zis-a Domnul: Nimeni nu s-a suit la cer decat Cel ce S-a coborat din cer, Fiul Omului, Care este in cer. Si, dupa cum Moise a inaltat sarpele in pustie, asa trebuie sa Se inalte Fiul Omului, ca tot cel ...

- In fiecare an, la 14 septembrie, de sarbatoarea Inalțarii Sfintei Cruci, credincioșii din Podgoria Aradului iși indreapta pașii spre Manastirea Feredeu, spre a cauta in acest loc binecuvantat de Dumnezeu, mangaiere și hrana duhovniceasca. In acest an, programul slujbelor religioase va incepe in ajunul…

- Indivizi necunoscuti au furat o cruce care se afla in fata unei biserici din Galileea, unde Iisus Hristos a savarsit minunea inmultirii painilor si a pestilor, conform traditiei crestine, a declarat sambata un responsabil al locasului sfant, relateaza AFP. Crucea de fier, care era fixata de…

- Am intrat in zilele de foc ale lui iulie. La 23 iulie, in Calendarul popular este menționata sarbatoarea lui Foca. In aceasta zi era interdicție de munci grele, ziua fiind ținuta pentru ca țaranii sa aiba protecție impotriva focului. Una dupa alta, zilele de dupa Sf. Ilie, patronul fulgerelor și al…

- Sfanta Veronica este pomenita de Biserica Ortodoxa pe 12 iulie. Ziua de 12 iulie este marcata cu cruce neagra in Calendarul Creștin Ortodox, luna iulie 2021, pentru ca in aceasta zi se mai sarbatorește și Cinstirea Sfintei Icoane Prodromița de la Muntele Athos. Icoana Maicii Domnului numita “Prodromița”…

- De opt luni in Primaria Timișoara, primarul Dominic Fritz tot promite „restartarea” TM2023. Nu s-au facut publice prea multe detalii, dar urma sa se știe cum in curand. Așa-zisa restartare s-a blocat chiar in directorul executiv al asociației, Simona Neumann, care vine cu o serie de acuzații. Iar TM2023…