- Autoritatile din China au prins un barbat nord-coreean care evadase din inchisoare dupa o cautare de 40 de zile. Recompensa pentru informatii care sa ajute la prinderea lui se ridica la 100.000 de dolari.

- Sapte oameni au murit in urma incendiului de la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta, a anuntat vineri ministrul de Interne, Lucian Bode. Anterior, autoritatile anuntasera ca sunt 9 oameni morti in incendiul de la Constanta. AGERPRES Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat vineri…

- Doua accidente rutiere au avut loc in urma cu puțin timp, in Bistrița, la un interval de doar 10 minute. In sensul giratoriu de pe strada Sigmirului cu șoseaua de centura patru persoane au fost ranite. Alte patru vitime, pe bulevardul Independenței! Doua accidente rutiere au avut loc in aceasta seara,…

- Un italian in varsta de 21 de ani, a castigat Campionatele mondiale de memorie, gazduite anul acesta de Germania, stabilind un nou record mondial pentru ca a reusit sa tina minte un numarul format din 630 de cifre intr-un interval de cinci minute.

- Curtea de Apel din Paris a confirmat joi condamnarea lui Rifaat al-Assad, unchiul liderului sirian Bashar al-Assad, la patru ani de inchisoare, cu privire la faptul ca si-a constituit in mod fraudulos in Franta un patrimoniu evaluat la 90 de milioane de euro, relateaza AFP.

- In turul III la US Open, Simona Halep a uitat de dureri si a invins-o in aproape doua ore si jumatate pe tanara si tenacea Elena Ribakina. Cuplurile cu romani trec in masa in turul II Simona Halep a castigat, ieri, un meci extrem de dificil cu sportiva din Kazahstan, Elena Ribakina (20 WTA). Ea a…