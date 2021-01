Nu este nimic exagerat in a spune ca mincarea iti poate salva viata. Dar daca spui „da" alimentatiei nesanatoase, bogata in zahar, grasimi industriale, sare, carne in exces si faina, te indrepti cu succes catre dezastru, transmite jurnalul.ro Prin alegerea corecta a alimentelor vei tine departe diabetul, luarea in greutate, bolile de inima si chiar cancerul. Prevention.com a intervievat doctorul s