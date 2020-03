139 de persoane infectate cu coronavirus in Romania! Bilanțul actualizat al cazurilor de nou coronavirus a urcat in Romania, duminica, la 139. 9 dintre pacienți sunt declarați vindecați și au fost externați. Duminica, au fost confirmate 16 cazuri noi: 4 cazuri in București, 4 in Arad, 3 in Brașov, 2 in Braila și cate 1 caz in Constanța, Teleorman și Iași. Toate persoanele […] The post 139 de persoane infectate cu coronavirus in Romania! appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

